Saraydüzü'nde Siber Zorbalık Eğitimi

13.05.2026 18:09
Saraydüzü'nde öğrencilere güvenli internet ve siber zorbalık konularında eğitim verildi.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde polis ekipleri tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen SİBERAY eğitiminde, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konuları anlatıldı.

Saraydüzü İlçe Emniyet Amirliği ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, bölgedeki okullarda eğitim gören gençlere yönelik anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Türkaylar Ortaokulu 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen SİBERAY eğitimleri ilgi gördü.

Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı eğitimlerde uzmanlar; siber tehditlerin nasıl fark edileceği, kişisel verilerin korunmasının önemi ve siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi gibi kritik konularda sunumlar yaptı. Eğitimde ayrıca teknolojinin bilinçsiz kullanımından kaynaklanan bağımlılık riskine ve zaman yönetiminin önemine dikkat çekildi.

İnternet dünyasının maddi ve manevi zararlarını en aza indirmeyi hedefleyen faaliyet kapsamında öğrencilere, dijital dünyada güvenli ve etik bir şekilde yer almanın yöntemleri anlatıldı. Saraydüzü emniyet yetkilileri, çocukların ve gençlerin dijital ortamlarda daha güvenli hareket edebilmeleri için bilgilendirme çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini vurguladı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
