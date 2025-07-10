Sarhoş Adam Yol Ortasında Oturdu

Afyonkarahisar'da içtiği alkolün etkisi ile sarhoş olan bir şahıs, trafiğin yoğun olduğu bir bölgede yolun ortasına oturarak adeta ölüme davetiye çıkardı.

Olay, kent merkezi Güvenevler Mahallesi'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen ve elinde alkol şişesi olan bir şahıs, trafiğin yoğun olduğu bölgede yolun ortasına oturarak alkol almaya devam etti. Büyük tehlikenin yaşandığı olayda yol ortasında duran şahsı gören sürücüler ise şahsa çarpmamak için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık 10 dakika yolun ortasında duran şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yolun ortasından kaldırıldı. Daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - AFYONKARAHİSAR