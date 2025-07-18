Sarıcakaya\'da Yıldırım Yangını Kontrol Altında

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını helikopter ile havadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

Bugün, öğleden sonra Sarıcakaya ilçesine bağlı kırsal Beyköy Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu, orman yangını çıktı. Oldukça sapa bir noktada çıkan yangına, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle müdahale edildi. Fazla büyümeden müdahale edilen yangına 4 sorti su bırakan helikopter ile alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin 4 arazöz ve 2 pikap ile belli bir noktaya kadar ilerlediği ve yaya olarak ulaştığı yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yaptığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR