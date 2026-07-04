Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede yayılan alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ilk müdahaleyi de kendi imkanlarıyla yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Hızlı müdahale sayesinde alevlerin tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine sıçraması önlendi.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle otluk ve kuru alanlarda yangın riskinin arttığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Herhangi bir duman veya yangın belirtisinin görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi istendi.

Yangında sadece otluk alan zarar görürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - MANİSA