Sarıgöl\'de Trafik Güvenliği Semineri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Özpınar Mahallesi'nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminerde, özellikle yaz aylarında çiftçilerin yoğun olarak kullandığı traktör ve motosikletlerle ilgili önemli uyarılarda bulunuldu. Traktör kazalarının önlenmesi amacıyla ROPS demirinin (devrilme koruma sistemi) önemi vurgulandı. Ayrıca sarı tepe lambası, reflektör kullanımı, emniyet kemeri takma zorunluluğu, motosiklet kullanıcıları için ise kask ve koruyucu gözlük gibi ekipmanların kullanılması gerektiği ifade edildi.

Trafik kurallarına uymanın can güvenliği açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekilen seminerde, alkollü araç kullanmanın tehlikeleri de anlatıldı.

Jandarma ekipleri, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı da vatandaşları uyardı. Özellikle tarım alanlarında ve kırsal bölgelerde dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Seminer sonunda vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - MANİSA