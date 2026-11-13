Sarıgül ailesi soruşturmasında 16 kişi yakalandı, 18 kişiye gözaltı kararı çıktı

Sarıgül ailesi soruşturmasında 16 kişi yakalandı, 18 kişiye gözaltı kararı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgül ailesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 16'sının yakalandığı öğrenildi.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 kişinin yakalandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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