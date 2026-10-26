Sarıgül soruşturmasında gözaltına alınan Aygün adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sarıgül soruşturmasında gözaltına alınan Aygün adliyeye sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik mal varlığı aklama soruşturmasında gözaltına alınan Titanic Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli daha bugün adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Titanic Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve ardından teslim olan Titanic Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aygün, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında 12 şüpheli daha bugün adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: İHA
Mehmet Aygün3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

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