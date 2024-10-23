Sarıkamış'ta tefeci operasyonu
KARS - Sarıkamış'ta tefeci operasyonu, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda senet ve alacak verecek defterleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarda M.K.'nın tefecilik yaptığı değerlendirildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ikametgah eden M.K.'nın Cumhuriyet Mahallesi ve Yayıklı köyünde bulunan ikametgahlarında Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda arama yapıldı.
M.K.'nın ikametgahlarında yapılan aramada, 8 senet,2 alacak kayıtlarının yazılmış olduğu ajanda ve defter,1 av tüfeği, 4 av tüfeği fişeği, 2 tablet, 1 laptop ve 4 cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak M.K. Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
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