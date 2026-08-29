Sarıkamış'ta Kaza: Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 2 Yaralı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Kaza: Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 2 Yaralı

Sarıkamış\'ta Kaza: Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 2 Yaralı
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Kars-Sarıkamış kara yolunda yağış nedeniyle biriken suya giren hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olaya müdahale etti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sarıkamış'ta yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kars-Sarıkamış kara yolu üzerindeki TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kars'tan Sarıkamış istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, yağış nedeniyle yol kenarında biriken suya girdi.

Suyun etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kontrolden çıkarak yoldan savrularak şarampole devrildi.

Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekipler yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıkamış'ta Kaza: Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 2 Yaralı - Son Dakika

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