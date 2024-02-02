Sarıyer\'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı

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Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısında çıkan ve yandaki binaya da sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Poligon Mahallesi Sahra Çıkmazı Sokak'ta bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.