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Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı - Son Dakika
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Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı

Sarıyer'de gece saatlerinde çıkan yangın, 3 katlı bir binanın çatısında başladı ve daha sonra bitişiğindeki diğer binanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahalede bulundu ve can kaybı yaşanmadı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

02.02.2024 08:00
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Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısında çıkan ve yandaki binaya da sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Poligon Mahallesi Sahra Çıkmazı Sokak'ta bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sarıyer\'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı - Son Dakika
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