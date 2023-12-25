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Sarıyer'de 4 Buçuk Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sarıyer'de 4 Buçuk Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Sarıyer'de düzenlenen operasyonda, deniz polisi tarafından 4 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen midyeler denize geri dökülürken, midyelerin büyükşehirlerde piyasaya sürülmek istendiği belirlendi.

Sarıyer\'de 4 Buçuk Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi
25.12.2023 - 11:04,
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Sarıyer'de deniz polisi tarafından birer gün arayla düzenlenen operasyonda, 4 buçuk ton kaçak midye ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, Sarıyer ilçesi Rumeli Hisarı civarında 23 ve 24 Aralık'ta kaçak midye avcılarına yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde deniz kenarından kıyıya çuvallar içinde midye atıldığını tespit eden polis, 30 çuval içinde 1 buçuk ton ağırlığında kaçak ve yasak bölgede midye ele geçirdi. Olayla bağlantılı D.T. ve A.A. isimli 2 şüpheli yakalandı.

24 Aralık'ta ise kıyıda duran bir teknenin güvertesinin ıslak olmasından şüphelenen polis, olay yerine dalgıç polis çağırarak çalışma gerçekleştirdi. Dalgıç polislerin dalış yaptığı su altında kaçak avlanıldığı belirlenen 3 ton ağırlığında midye, avcılıkta kullanıldığı belirlenen 50 metre halat ve 1 algarna ele geçirildi. Y.K. isimli 1 şüpheli de gözaltına alındı.

-47 bin 349 lira para cezası kesildi

Gözaltına alınan kaçak midye avcıları hakkında 1380 sayılı kanuna göre yasak yerde mide avcılığı yapmaktan işlem başlatıldı. Şüphelilere ayrı ayrı olmak üzere 8 bin 279 lira, toplamda ise 47 bin 349 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen 4 buçuk ton midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi. Öte yandan çuvallar dolusu midyelerin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de 4 Buçuk Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi - Son Dakika


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