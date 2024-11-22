Sarıyer'de durdurulan şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı - Son Dakika
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Sarıyer'de durdurulan şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı

Sarıyer\'de durdurulan şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı

Sarıyer'de bir alışveriş merkezi önünde polis ekiplerince durdurulan Azerbaycan uyruklu M.G.Ş.'nin üzerinden 70 kilo altın (yaklaşık 210 milyon TL) çıktı. Ekiplere altınların kendisine ait olduğunu söyleyen şahıs, diplomat olduğunu öne sürdü. Konuya ilişkin yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

22.11.2024 14:01
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimatlar çerçevesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde Azerbaycan uyruklu M.G.Ş. isimli şüpheli taksiyle seyir halindeyken durduruldu.

70 KİLO ALTIN BULUNDU

Durdurulan şüpheli M.G.Ş. üzerinde yapılan arama sonucu 70 kilo altın bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin M.G.Ş.'nin söz konusu ürünlerin kendisine ait olduğunu, ayrıca ekiplere diplomat olduğunu söylediği öğrenildi. Konuya ilişkin yasal işlemlerin de sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de durdurulan şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Fatih COŞKUN:
    70 kilo Altın bir insan taşıyamaz üzerinde 45 5 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Yanlış yazmış arkadaş, ya 70 gramdır ya 7 kilodur. 70 kilo nasıl taşısın bir insan 11 4 Yanıtla
  • Irfan Aydın:
    7 kilo olmasın 5 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Çevik:
    durdurulan araçtan.. 2 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Başka yerden 700 kilo kaçırmışlardır bu işler böyle işler Türkiye de 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sarıyer'de durdurulan şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı - Son Dakika
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