Sarıyer'de akrobatik hareketler yapan motosikletli kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de akrobatik hareketler yapan motosikletli kamerada

Sarıyer\'de akrobatik hareketler yapan motosikletli kamerada

Sarıyer'de motosikletle akrobasi hareketler yapan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

28.02.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de motosikletle akrobasi hareketler yapan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan sürücüye toplam 5 bin 208 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 6 Aralık 2024 tarihinde Sarıyer Büyükdere Mahallesi Demokrasi Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte tek teker seyreden motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Akrobatik hareketler yapan sürücü hem kendi hem de diğer vatandaşlarının canını hiçe saydı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan şahsın kimliğini belirledi. Y.T. isimli şahsa, "tescilsiz aracı trafiğe çıkarmak, dur ihtarına uymamak, akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak" suçlarından 5 bin 208 TL para cezası uygulandı. Öte yandan, şahsın "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan Sarıyer Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Motosiklet, Güvenlik, Sarıyer, 3-sayfa, trafik, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de akrobatik hareketler yapan motosikletli kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
12:10 Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku
11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:56 Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:10 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu
18:01 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler
17:55 Kanarya güle oynaya turladı Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:44 Öcalan’ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız
17:43 Öcalan’ın çağrısı sırasında Ankara’da dikkat çeken görüntü Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 13:39:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de akrobatik hareketler yapan motosikletli kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.