Sarıyer'de kıyıya vuran cesedin 73 yaşındaki Haydar Akdeniz'e ait olduğu belirlendi.
Olay saat Sarıyer Yeniköy iskelesi açıklarında dün saat 21.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre denizde hareketsiz bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilmiş, denizden çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda denizden çıkarılan kişinin Tarabya'da teknesinde yaşayan Ali Haydar Akdeniz (73) olduğu öğrenildi. Polis, Akdeniz'in teknesinde rahatsızlanarak denize düşmüş olabileceğini değerlendirirken, olaya ilişkin inceleler sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sarıyer'de Cesedi Bulunan Kişi 73 Yaşındaki Haydar Akdeniz - Son Dakika
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