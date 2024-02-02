 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıyer'de Çıkan Yangın Bitişiğindeki Binaya Sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de Çıkan Yangın Bitişiğindeki Binaya Sıçradı

Sarıyer\'de Çıkan Yangın Bitişiğindeki Binaya Sıçradı

Sarıyer'de gece saatlerinde çıkan yangın, bitişiğindeki diğer binaya da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

02.02.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de gece saatlerinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın daha sonra bitişiğindeki diğer binanın çatısına da sıçradı.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Poligon Mahallesi Sahra Çıkmazı Sokak'ta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer binanın çatısına sıçradı. Olayı gören mahalle ve bina sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerle yangını kontrol altına alınmaya çalışıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bina sakinleri sokakta çalışmaların bitmesini beklerken olayda can kaybı meydana gelmedi. 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ve söndürme çalışmalarına geçildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İtfaiye, Sarıyer, Sahra, Olay, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Çıkan Yangın Bitişiğindeki Binaya Sıçradı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 09:01:14. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Çıkan Yangın Bitişiğindeki Binaya Sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement