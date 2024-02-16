Sarıyer'de değnekçi operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Sarıyer'de değnekçi operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Sarıyer'de yapılan denetimlerde, araçlarını park etmeye çalışan sürücülerden ücret talep eden değnekçilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

16.02.2024 14:53  Güncelleme: 15:08
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Sarıyer'de değnekçi operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL - Sarıyer'de araçlarını park etmeye çalışan sürücülerden ücret talep eden değnekçilere yönelik yapılan denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kişiler, hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, değnekçilik yapan şahısların yakalanması ve bu faaliyetlerin önlenmesine yönelik 15 Şubat'ta sivil trafik ekipleriyle birlikte Sarıyer'de denetim yaptı. Denetimlerde Galatasaray Stadyumunun sokak ve çevrelerinde park etmek isteyen sürücülerden usulsüz ücret talep eden, B.Ö, E.İ.K, A.K. ve A.Y. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında "karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" ten adli işlem başlatıldı.

Sarıyer\'de değnekçi operasyonu: 4 gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de değnekçi operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de değnekçi operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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