Sarıyer'de denize giren polis memuru boğuldu - Son Dakika
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Sarıyer'de denize giren polis memuru boğuldu

Sarıyer'de kuzeniyle birlikte denize giren polis memuru Numan Çebi, akıntıya kapılması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Kurtarılan kuzeni Serdar Kocaman ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım sevisinde tedavi altına alındı. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sarıyer Gümüşdere'de meydana geldi.

16.07.2024 21:32
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Sarıyer'de denize giren polis memuru boğuldu

İSTANBUL - Sarıyer'de kuzeniyle birlikte denize giren polis memuru Numan Çebi, akıntıya kapılması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Kurtarılan kuzeni Serdar Kocaman ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım sevisinde tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sarıyer Gümüşdere'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli olan polis memuru Numan Çebi, bir üniversitede görevli olarak çalışan kuzeni Serdar Kocaman ile birlikte Gümüşdere Plajı'nda denize girdi. Kıyıdan çok fazla açılan iki kuzen akıntıya kapıldı. Kuzenleri fark eden plajda bulunan cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kuzeni hastaneye kaldırdı. Polis memuru Numan Çebi, kaldırıldığı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Serdar Kocaman ise Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye yoğun bakıma alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gördüğünü söyleyen İbrahim Aysel, "Boğulanları gören cankurtaranlar müdahale için koştular. Ardından ambulans ve jandarma geldi. Sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren gençlere kalp masajı yaptı. Gördüğüm kadarıyla 3 kişilerdi. İkisini kurtarmışlar biri de baygın haldeydi. Hayatını kaybetmiş. Plaj çalışanları gençlerin yardımına koştu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gümüşdere, Sarıyer, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de denize giren polis memuru boğuldu - Son Dakika

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