Sarıyer'de fırtınada devrilen ağaç park halindeki otomobile ve iki binaya hasar verdi - Son Dakika
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Sarıyer'de fırtınada devrilen ağaç park halindeki otomobile ve iki binaya hasar verdi

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Sarıyer\'de fırtınada devrilen ağaç park halindeki otomobile ve iki binaya hasar verdi
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Sarıyer\'de fırtınada devrilen ağaç park halindeki otomobile ve iki binaya hasar verdi
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İstanbul Sarıyer'de fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde ve ağacın çarptığı iki binada hasar meydana geldi.

İstanbul Sarıyer'de fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve ağacın çarptığı iki binada hasar oluştu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi Doktor Cevat Kerim İncedayı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şiddetli fırtına sebebiyle köklü bir ağaç, park halindeki 34 MLG 779 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Ağacın çarptığı bir binanın girişi ve başka bir binanın çatısı zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, ağacın kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde ve binalarda hasar oluştu.

Kaynak: İHA
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