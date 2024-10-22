Sarıyer\'de Kaçak Midye Operasyonu

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Deniz Polisi tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton kaçak midye ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheliye 2 şüpheliye 52 bin 484 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 02.00 sıralarında devriye görevi sırasında Emirgan sahil kıyısında bir araca deniz canlısı yüklendiğini tespit etti. Şüpheli araca yaklaşan polis, Y.K. ile beraberindeki T.B. isimli 2 kişinin yasadışı midye avcılığı yaptığını tespit etti. Araçta ve kıyıda yapılan incelemelerde 1 tonu bulan midye ele geçirildi. Gözaltına alınan kaçak midye avcılarına "1380 Sayılı" yasak yerde midye avcılığı yapmak suçundan toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen 1 ton civarındaki midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi. Kaçak olarak toplanan çuvallar dolusu deniz mahsüllerinin, başta İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler olmak üzere Anadolu illerinde piyasaya sürülmek üzere avlanıldığı öğrenildi. - İSTANBUL