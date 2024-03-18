Sarıyer'de kafeteryanın önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
İSTANBUL - Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryada oturan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 4 kişinin karıştığı silahlı kavgada tarafların Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu öğrenilirken olay yerinde 1 tabanca ve 8 adet 9 mm boş kovan bulundu.
Olay, saat 23.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafeteryanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kafeteryanın kapısında silahlı çatışmaya döndü. İsmi öğrenilemeyen 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşı ile bir başka Türk Uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı arasında çıkan silahlı çatışmada Ayrancı ve beraberindeki Umut Koyuncu kurşunların hedefi oldu. Olay sonrası 3 saldırgan olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Ayrancı ve Koyuncu'ya müdahale etti. Çıkan çatışmada Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybederken Umut Koyuncu ise sol ayağından yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koyuncu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olay yerinde 1 silah ve 8 adet boş mermi bulundu
Olay yeri inceleme ekipleri, kafeterya ve çevresinde uzun süre incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde Mazlum Ayrancı'nın cesedinin yanında 1 adet silah, kafeterya çevresinde ise 8 adet 9 mm boş kovan bulundu. Öte yandan olay yerinde şüphelilere ait olduğu belirlenen bir otomobilde de inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından polis ekipleri kaçan 3 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Talihsiz adamın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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