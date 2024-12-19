Sarıyer'de Kayıp Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'de Kayıp Kadın Cesedi Bulundu

Sarıyer\'de Kayıp Kadın Cesedi Bulundu

Sarıyer'de bir gün önce kaybolan Yeter Doğan'ın cesedi denizde bulundu, soruşturma başlatıldı.

19.12.2024 13:30
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Sarıyer'de hakkında 1 gün önce kayıp ihbarında bulunulan Yeter Doğan'ın cesedi denizde bulundu. İncelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Sarıyer Büyükdere sahilinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Maden Mahallesi'nde yaşayan Yeter Doğan (62) 1 gün önce evinden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Doğan için arama çalışması başlatıldı. Devam eden arama çalışmalar sırasından denizde bir ceset bulundu. Ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Doğan'a ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri ise şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Kayıp Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika

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