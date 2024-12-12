Sarıyer'de Kayıp Kardeşleri Arama Çalışmaları 20. Güne Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de Kayıp Kardeşleri Arama Çalışmaları 20. Güne Girdi

Sarıyer\'de Kayıp Kardeşleri Arama Çalışmaları 20. Güne Girdi

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe ve Velat Can kardeşleri için arama faaliyetleri 20. gününde devam ediyor. AFAD, İtfaiye, Sahil Güvenlik ve diğer ekipler sualtı ve su üstü aramalarla destek sağlıyor.

12.12.2024 14:01  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe ve Velat Can kardeşleri arama çalışmaları 20. gününde de devam etti.

Sarıyer'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen abla Ayşe Can ile onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı arama kurtarma çalışmaları 20. gününde de sürüyor. AFAD, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri ile Beşiktaş Belediyesi personelleri sualtı ve su üstü yapılan aramalarda yer alıyor. Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığına bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki kardeşi arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Beşiktaş açıklarında Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) dalışı yaptı. Öte yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri personeller İstanbul Boğaz'ının kuzey çıkışında aramalar gerçekleştirmeye devam ederken, Avrupa ve Anadolu yakası ve Marmara Denizi boyunca çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, istanbul, İtfaiye, Sarıyer, 3-sayfa, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Kayıp Kardeşleri Arama Çalışmaları 20. Güne Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:54 CHP’li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
13:22 İstanbul’da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
18:59 CHP’li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı CHP'li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı
18:46 Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet’ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata
18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:23 Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
18:11 2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipleri belli oldu 2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
18:01 Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 14:30:20. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Kayıp Kardeşleri Arama Çalışmaları 20. Güne Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.