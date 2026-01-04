Sarıyer\'de çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi: O anlar kamerada

Sarıyer'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, ağacın devrilme anı kameraya yansıdı.

Olay, Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Dönence Sokak üzerinde meydana geldi. Kuvvetli rüzgara dayanamayan çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağaç kesilerek kaldırıldı. Ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansındı. - İSTANBUL