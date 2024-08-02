Sarıyer'de motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine ceza

Sarıyer'de yayalara ayrılan yolda motosiklet kullanan ve yayaları rahatsız eden ehliyetsiz sürücüye 15 bin 173 lira, araç sahibine ise 14 bin 483 lira idari para cezası verildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası sürücünün tespiti yapılarak cezalar uygulandı.

02.08.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de yayalara ayrılan yolda motosiklet kullanan ve yayaları rahatsız eden ehliyetsiz sürücüye 15 bin 173 lira araç sahibine ise 14 bin 483 lira idari para cezası verildi.

Sarıyer'de yayalara ayrılan yolda motosiklet kullanarak kaldırımda yürüyen vatandaşları rahatsız ettiği görüntüleri 'çıldırtan sürücü' başlığıyla sosyal medyada paylaşılmış, 34 DNE 857 plakalı motosikletin yer aldığı görüntülerde bir yayanın sürücüye tepkisi yer almıştı. Tepki çeken görüntüler sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce sürücünün tespiti için çalışma başlattı. M.Ö. isimli olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü, ekiplerce yakalandı. M.Ö.'ye 'Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak', 'Motorlu aracı yayalara ayrılmış yerde sürmek', 'Kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' suçlarından toplam 15 bin 173 lira trafik idari para cezasına çarptırıldı. Ekiplerce motosiklet sahibi M.E.'ye ise 'muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak' ve 'Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek' suçlarından toplam 14 bin 483 lira idari para cezası verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Motosiklet, Sarıyer, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 17:57:06. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement