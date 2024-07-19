Sarıyer'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

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Sarıyer'de seyir halindeki bir motosikletlinin kask taktığı, arkadaki kadında ve öndeki çocukta kask olmaması tepki çekti. Emzikli çocuk motosikletin önünde ayakta yolculuk yaparken, 3 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Maslak Büyükdere Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Trafikte hızla seyreden 34 KAJ 869 plakalı motosiklet sürücüsünün, yanındakilerle tehlikeli yolculuğu pes dedirtti. Sürücünün kask taktığı motosiklette seyahat eden kadının ve çocuğun kaskı olmadığı görüldü. Ağzında emzik olan küçük çocuğun motosikletin önünde ayakta yolculuk yapması ise tepki çekti. Kadının elinde telefon olduğu gözlenirken, tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL