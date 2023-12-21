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Sarıyer'de Tır ve Çöp Arabası Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Sarıyer'de Tır ve Çöp Arabası Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sarıyer'de freni patlayan bir tır ile karşı yönden gelen bir çöp arabasının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada tır bariyerlere çarparak dururken, çöp arabası ise yol kenarındaki boş araziye düştü. Olay yerindeki iki araç dron ile görüntülendi.

Sarıyer\'de Tır ve Çöp Arabası Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı
21.12.2023 - 10:19,
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Sarıyer'de freni patlayan tırla karşı yönden gelen çöp arabasının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazada tır bariyerleri aşarak dururken, çöp arabası ise yol kenarındaki boş araziye düşerek yan yattı. Olay yeri ve kaza yapan iki araç dron ile görüntülendi.

Kaza, 06.45 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Özdereiçi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 27 AJH 90 plakalı tırın frenleri patladı. Tır şoförü İbrahim Güzel, aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince, karşı yönden gelen Eyüp Karakum hakimiyetindeki 34 BHC 076 plakalı çöp arabasıyla çarpıştı. Sarıyer Belediyesine ait çöp arabası çarpışmanın etkisiyle yolun aşağısındaki araziye düştü. Tır da bariyerlere çarparak durdu. Tırın bir kısmı bariyerleri aşarken, yaklaşık 3.5 metre yükseklikten aşağı düşen çöp arabası yan yatarak ağaçlara takılı kaldı. Kazada Karukum hayatını kaybederken, çöp arabasındaki 2 kişi de yaralandı.

Tırda sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Tırda sıkışan şoför için itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Aracın kapısını kesen itfaiyeciler Güzel'i kurtardı. Yaralı tır şoförü de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, çöp arabasının düştüğü arazide ev olmaması ve sadece hayvanların otlatıldığı bir yer olması daha büyük bir faciayı önledi. Ortalığın savaş alınan döndüğü olay yeri ise havadan görüntülendi. Görüntülerde bariyerleri aşan tırın ve araziye düşen çöp arabası görülüyor. Tırın kaza yapmadan önceki görüntüsü de kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan tırın yaklaşık 300 metre gittikten sonra kaza yaptığı belirlendi.

Kazanın görgü şahitleri dehşet anlarını anlattı

Kazayı gören Rafet Tosun, "Ben evden çıktığımda bu tır frenleri paylaşmış halde feci şekilde geliyordu. Bende şoförüm. Burada bu 5'inci kaza. Bir defa da ben kamyonetin altında kalmıştım. Ama hiçbir şekilde önlem yok. Mahalle sakini olarak bıktık buradan" şeklinde konuştu.

Zinnet Sözer, "Buradaki bayırdan aşağıya doğru bu tırlar iniyor. Her zaman burada kaza oluyor. Büyük ihtimalle yukardan aşağıya inen tırın frenleri patladı. Çöp kamyonu bu taraftan giderken kafa kafaya geldiler. Kaza sonrası çöp kamyonu aşağıya yuvarlandı. Ölümlü kaza oldu. Bu kaza her zaman oluyor. Biz vatandaş olarak uyuyamıyoruz. Kaza sonrası çığlıkları duyduk, indik yardım ettik. Bir tanesi hayatını kaybetti. Bu yolun navigasyondan kaldırılması lazım. Hiçbir tırın buradan aşağıya gelmemesi lazım. Büyük tonajlı araçların bu yola girmemesi şeklinde uyarı tabelası olması lazım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İbrahim Güzel, Sarıyer, Eyüp, İtfaiye, Güvenlik, Havacılık, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Tır ve Çöp Arabası Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika


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