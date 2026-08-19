Sarıyer'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kontrolden çıkan araç, karşı şeride geçerek 3 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Darüşşafaka Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametine giden İslam A. idaresindeki 34 HY 1032 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Cem O. (57) idaresindeki 34 PUR 576 plakalı otomobile, Nizam Arda G. (29) yönetimindeki 34 CAY 813 plakalı otomobile ve Ali A. (43) idaresindeki 34 DND 43 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İslam A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.