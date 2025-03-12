İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Sarıyer'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sarıyer'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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