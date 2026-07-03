Sarıyer'de Yer Altı Kablolarında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer'de Yer Altı Kablolarında Yangın

Sarıyer\'de Yer Altı Kablolarında Yangın
03.07.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de yer altı elektrik kablolarında çıkan yangın paniğe neden oldu, itfaiye kontrol altına aldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer altı elektrik kablolarında çıkan yangın, çevrede korku dolu anlar yaşattı. Alevlerin yükseldiği ve zaman zaman parlamaların meydana geldiği yangına ilk müdahaleyi bir vatandaş yangın tüpüyle yaptı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Sarıyer ilçesi İstinye Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde altından geçen yer altı elektrik kablolarından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra alevlerin yükselmesiyle çevrede paniğe neden olan yangına, ilk müdahaleyi bir vatandaş yangın tüpüyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, gerçekleştirilen soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında yer altı kablolarında zaman zaman parlamalar meydana gelirken, yaşanan korku dolu anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, Sarıyer, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de Yer Altı Kablolarında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci
İsmail Köybaşı’dan futbola veda İsmail Köybaşı'dan futbola veda
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı

17:05
Andre Onana, Trabzonspor’a geri döndü
Andre Onana, Trabzonspor'a geri döndü
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:27
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 17:24:16. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Yer Altı Kablolarında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.