Sarıyer'de Yılbaşı Partisi Kaçak İşletme Sebebiyle Polis Tarafından Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de Yılbaşı Partisi Kaçak İşletme Sebebiyle Polis Tarafından Dağıtıldı

Sarıyer\'de Yılbaşı Partisi Kaçak İşletme Sebebiyle Polis Tarafından Dağıtıldı

Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü tarafından organize edilen yılbaşı partisi, ruhsatsız ve kaçak işletme gerekçesiyle polis tarafından basıldı. 400 öğrenci mağdur oldu ve işletme mühürlendi.

02.01.2025 07:18  Güncelleme: 07:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü'nün organize ettiği yılbaşı partisi, işletmenin kaçak olduğu gerekçesiyle polis tarafından basıldı. Kaçak işletilen yalı mühürlenirken 400 öğrenci mağdur oldu.

Yalıda kaçak parti ihbar üzerine dağıtıldı

Olay, 1 Ocak'ta Sarıyer Meserburnu Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü üniversite öğrencileri için yılbaşı partisi organize etti ve 650-850 lira arasında bilet fiyatlarıyla partinin giriş biletlerini online bir bilet satış platformundan satışa çıkardı. Kulübün sosyal medyasından "Yalıda Yılbaşı Partisi" başlığı ile duyurulan etkinlik için 400 öğrenci bilet aldı. Yılbaşı partisinin ilerleyen saatlerinde ihbar üzerine önce zabıta ekipleri geldi. İşletmenin umuma açık bir yer olmadığı, alkol satış belgesi, gerekli güvenlik tedbirleri ve işletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle olay yerine polis ekipleri de geldi. Yapılan işlemler sonucunda organizasyonu yapan kulübün yalıyı günlük ev kiralanan online bir siteden kiraladığı ve ruhsatta ofis olarak göründüğü ortaya çıktı. Ekipler düzenlenen partiyi dağıtırken TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından alkol satış belgesi verilmemesine rağmen satışa hazır halde 20 adet şişe alkol ve 80 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Bir kadının alkol yüzünden baygınlık geçirdiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

400 öğrenci mağdur oldu

İşletme sahibi C.G., yalının umuma açık bir yer olduğunu iddia etmesine rağmen yapılan inceleme sonucunda C.G. ve partiyi organize eden üniversite kulübü organizatörü "dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınırken yeni yıla yalıda girmek için bilet alan 400 öğrenci mağdur oldu. İşletme, belediye ekiplerince mühürlenirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Etkinlik, Yılbaşı, Sarıyer, Ekonomi, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Yılbaşı Partisi Kaçak İşletme Sebebiyle Polis Tarafından Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
14:05 İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
23:17 Filistin, Al Jazeera’nin yayınlarını durdurdu Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu
22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
22:55 Las Vegas’ta Trump’ın otelinin önünde patlama Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
22:13 Suudi Arabistan’da 6 İran vatandaşı idam edildi Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşı idam edildi
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 15:08:02. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Yılbaşı Partisi Kaçak İşletme Sebebiyle Polis Tarafından Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.