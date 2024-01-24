Sarıyer'de yoldan çıkan araç inşaat alanının duvarında asılı kaldı: O anlar kamerada
İSTANBUL - Sarıyer'de seyir halindeki bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince inşaat sahasındaki duvarı yıkarak boşluğa düştü. Aracın bir kısmının duvarda asılı kaldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.15 sıralarında Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki Volkswagen Caddy marka 34 ET 6003 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaatın duvarını yıkarak alandaki boşluğa düştü. Aracın bir kısmının inşaat alanındaki boşluğa düştüğü kazada, araç duvarda asılı kaldı. Sürücü kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu.
Kaza anı kamerada
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat duvarını yıkarak boşluğa düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan aracın inşaat duvarına çarparak düştüğü görülüyor.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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