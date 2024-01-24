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Sarıyer'de yoldan çıkan araç inşaat alanının duvarında asılı kaldı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Sarıyer'de yoldan çıkan araç inşaat alanının duvarında asılı kaldı: O anlar kamerada

Sarıyer'de seyir halindeki bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince inşaat sahasındaki duvarı yıkarak boşluğa düştü. Aracın bir kısmının duvarda asılı kaldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sarıyer\'de yoldan çıkan araç inşaat alanının duvarında asılı kaldı: O anlar kamerada
24.01.2024 - 22:24,  Güncelleme: 22:27
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Sarıyer'de yoldan çıkan araç inşaat alanının duvarında asılı kaldı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'de seyir halindeki bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince inşaat sahasındaki duvarı yıkarak boşluğa düştü. Aracın bir kısmının duvarda asılı kaldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki Volkswagen Caddy marka 34 ET 6003 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaatın duvarını yıkarak alandaki boşluğa düştü. Aracın bir kısmının inşaat alanındaki boşluğa düştüğü kazada, araç duvarda asılı kaldı. Sürücü kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza anı kamerada

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat duvarını yıkarak boşluğa düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan aracın inşaat duvarına çarparak düştüğü görülüyor.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Sarıyer, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de yoldan çıkan araç inşaat alanının duvarında asılı kaldı: O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de yoldan çıkan araç inşaat alanının duvarında asılı kaldı: O anlar kamerada - Son Dakika
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