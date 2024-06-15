Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı soygununda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı soygununda 3 şüpheli tutuklandı

Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleşen soyguna ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Yalı ve çevresindeki iş yerlerinin kameralarının incelenmesi sonucunda tespit edilen 10 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

15.06.2024 14:01
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Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleşen yaklaşık 130 milyon liralık soyguna ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer Memduh Paşa Yalısı'nda 9 Haziran tarihinde güvenlik sisteminin devre dışı bırakıldığı soygun gerçekleşmişti. Yalı ve çevresindeki iş yerlerinin kameralarının da incelenmesiyle soyguna karışan şüpheliler tespit edilmişti. Tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

2 şüpheli Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade veren 10 şüpheliden 2'si, ifadesinin ardından Savcılıktan serbest bırakıldı.

3 şüpheli tutuklandı

Savcılık işlemleri biten 7 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Daha sonra şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sarıyer, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı soygununda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı soygununda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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