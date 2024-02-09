Sarıyer Emirgan Sahilinde Motosiklet Sürücülerine Ceza - Son Dakika
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Sarıyer Emirgan Sahilinde Motosiklet Sürücülerine Ceza

Sarıyer Emirgan Sahilinde Motosiklet Sürücülerine Ceza

Sarıyer Emirgan sahilinde gerçekleştirilen dron destekli denetimde kural dışı hareket eden 10 motosiklet sürücüsüne toplamda 8 bin 658 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde sürücülerin evrakları kontrol edilirken ayrıca kask, mont ve eldiven gibi güvenlik ekipmanlarını kullanıp kullanmadıkları da kontrol edildi.

09.02.2024 16:22
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Sarıyer Emirgan sahilinde kural dışı hareket eden motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen dron destekli denetimde 10 sürücüye toplamda 8 bin 658 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli denetim yaptı. Emirgan-Sarıyer sahil yolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde kural dışı motosiklet süren sürücüler tespit edildi. Durdurulan sürücülerin evrakları kontrol edilirken ayrıca güvenli motosiklet sürmek için kask, mont ve eldiven gibi ekipmanları kullanıp kullanmadıklarına da bakıldı. Denetim sonunda 5 sürücüye kask takmamaktan, 3 sürücüye yürüme yolunda motosiklet sürmekten ve 2 sürücüye de seyir halinde telefonla konuşmaktan toplam 8 bin 658 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer Emirgan Sahilinde Motosiklet Sürücülerine Ceza - Son Dakika


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