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Şarj aletinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Şarj aletinde uyuşturucu bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu madde satıcısını suç üstü yakalayan polis ekipleri, şüphelinin motosikletinde yaptığı aramada bir şarj aleti içerisinde satışa hazır kokain maddesi ele geçirdi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise uyuşturucu ele geçirildi ve tutuklandı.

23.01.2024 - 07:04,
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Bu kadarına pes dedirtecek görüntü: Şarj aletinde uyuşturucu bulundu

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu madde satıcısını suç üstü yakalayan polis ekiplerinin, şüphelinin motosikletinde yaptığı aramada bulunan bir şarj aleti içerisinde satışa hazır kokain maddesi ele geçirildi. İkametinde yapılan aramada da uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle takibe aldığı E.T.'yi uyuşturucu madde sattığı esnada suç üstü yakaladı. Karşıyaka'ya motosikletiyle geldiği belirlenen şüphelinin motosikletini arayan polis, cep telefonu şarjı adaptörü içerisine gizlenmiş satışa hazır olarak 10 paket halinde kokain maddesi buldu.

Evinde de narkotik madde çıktı

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından E.T.'nin evinde yapılan aramada ise, 588 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında işlem başlatılan E.T. ve ev arkadaşı E.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken E.T. tutuklandı.

Şarj aletinde uyuşturucu bulundu
Kaynak: İHA
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Karşıyaka, İzmir, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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