Komşularının evini kurşunlamakla suçlanan şarkıcı Metin Işık ve oğlu M.I için savcı mütalaasını verdi. Ünlü şarkıcının 'silahlı tehdit' suçundan cezalandırılması istendi.
Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan Metin Işık, Eşi G.I. ile tutuklu yargılanan oğlu M.I ve taraf avukatları katıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınan davada savunma yapan tutuklu sanık M.I. "Ben kendimi korumak istedim. Olaydan önce babam tehdit edildi. Resmi mercilere şikayet ettik. Ben o gün kendimizi korumak istedim. Yere doğru ateş ettik. Kimseye zarar vermek niyetinde değildim" dedi.
Tutuksuz yargılanan Metin Işık ise, "Dişimize basa basa tahrik edildik. Cani değiliz. İki senedir yerimizden olduk bir de iftira yedik. Vicdanınıza sığınıyorum" dedi.
Cumhuriyet savcısı, M.I.'nın 'öldürmeye teşebbüs', 'silahla olası kasıtla yaralama', ' duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması/yitirilmesi' suçlarından, Metin Işık'ın ise 'silahlı tehdit' suçundan ceza almasını istedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.
Olay
15 Ağustos 2022'de Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre şarkıcı Metin Işık ve oğlu M.I. ile husumetli komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Metin Işık ile oğlunun bulunduğu taraftan pompalı tüfekle komşularına doğru av tüfeği ile ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Olay sonrası şarkıcı Metin Işık ile eşi G.I. ve oğlu M.I. gözaltına alındı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Şarkıcı Metin Işık ve oğlunun davasında mütalaa verildi - Son Dakika
Isparta'nın Gönen ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Yaralı şahıs, çevrede bulunan bir otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
Bayrampaşa'da, kopyaladıkları telefon numarasıyla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaşıp kendilerini bankacı olarak tanıttıkları bir kişinin 100 bin lirasını dolandıran zanlılarla ilgili çalışma yürüttü. Şüphelilerin eski Galatasaray Kulübü yöneticisi, iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefonu numarasını kopyaladıklarını ve mağdurları bu numarayla aradıklarını tespit eden ekipler, arama yapan kişilerin kimliklerini de belirledi. Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamada, zanlılardan A.İ.M. hakkında 5 ayrı suç kaydı, 7 arama ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Albayrak'tan 'teşekkür' paylaşımı Öte yandan, telefon numarası kopyalanan iş insanı Albayrak, sosyal medya hesabından polislere teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, 'Kişisel numaramı kopyalayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan suç örgütünü kısa sürede yakalayan başta İstanbul Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürümüz Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Dolandırıcılık Büro Amirliği personeline teşekkür ederim.' ifadesini kullandı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcunun ayağındaki alçının içerisinde 293,84 gram eroin ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
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