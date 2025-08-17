Şarkikaraağaç'ta Uyuşturucu İddiaları Yalanlandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişinin babasını uyuşturucu madde içirip istismar ettiği iddiaları, kaymakamlık tarafından yalanlandı. Kamuoyunda infiale sebep olan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten kaymakamlık, kamuoyuna itidal çağrısında bulundu.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde böyle bir olay yaşanmamış olup, paylaşım içeriğinde bahsedilen iddialar tamamen asılsızdır" denildi. Kamuoyunun yanıltıcı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi gerektiği belirtilirken, bu tür haberlerin toplum huzurunu bozabileceğine dikkat çekildi. - ISPARTA