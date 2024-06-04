Şarkışla'da Arazi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Silahlı Saldırıda 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Şarkışla'da Arazi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Silahlı Saldırıda 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olayda, S.S. isimli şahıs evinin önünde B.A. ve oğulları Oğuz Arslan ile S.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Baba ve iki oğlu ağır yaralanırken, Oğuz Arslan hayatını kaybetti. S.S. ise jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

04.06.2024 14:32
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgileri göre olay dün akşam saatlerinde, Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyünde meydana geldi. İddialara göre S.S. isimli şahıs evinin önünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan B.A. ve oğulları Oğuz Arslan ile S.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Baba ve iki oğlu ağır yaralanırken, S.S. bir otomobille olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olan Oğuz Arslan ilçe hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Üniversite hastanesine kaldırılan Oğuz Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince yakalanan S.S. ise işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Şarkışla, Sivas, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şarkışla'da Arazi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Silahlı Saldırıda 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkışla'da Arazi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Silahlı Saldırıda 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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