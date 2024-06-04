Şarkışla'da Silahlı Saldırı Sonucu Oğuz Arslan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şarkışla'da Silahlı Saldırı Sonucu Oğuz Arslan Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyünde meydana gelen olayda, S.F. isimli şahıs, husumet bulunan B.A.'nın evine giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Baba ve iki oğlu ağır yaralanırken, Oğuz Arslan ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

04.06.2024 00:29
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde silahla vurularak ağır yaralanan Oğuz Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgileri göre olay Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyünde meydana geldi. İddialara göre S.F. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan B.A.'nın müstakil evine giderek, evin bahçesinde bulunan B.A. ve oğulları Oğuz Arslan ile S.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Baba ve iki oğlu ağır yaralanırken, S.F. bir otomobille olay yerinden kaçtı. Yaralılar ambulanslarla Sarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatılırken ağır yaralı olan Oğuz Arslan ilçe hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Üniversite hastanesine kaldırılan Oğuz Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şarkışla'da Silahlı Saldırı Sonucu Oğuz Arslan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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