Şarkışla\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Kayseri kara yolu üzerinde bulunan Şarkışla Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. B.Ö. idaresindeki 58 AHD 369 plakalı Tofaş marka otomobil ile E.S.Ş. yönetimindeki 51 HH 650 plakalı Hyundai marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü B.T. ile araçta bulunan V.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS