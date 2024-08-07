Saros Körfezinden, Zürafa kayalıklarına sürüklenen balıkçı teknesi Sahil Güvenlik kurtardı

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Saros Körfezinden, Zürafa kayalıklarına sürüklenen balıkçı teknesini Sahil Güvenlik kurtardı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarından motor arızası nedeniyle sürüklenen 5 metrelik tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir tarafından 5 metrelik tekne Gökçeada'da Kaleköy Limanına çekildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Saros Körfezi açıklarında meydana geldi. Egemen Çoğ'un denize açıldığı 5 metre uzunluğundaki teknesi motor arızası yaparak sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelerek işlem yaptı. Daha sonra Egemen Çoğ'un teknesi Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir tarafından yedeklenerek, Gökçeada Kaleköy Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

Balıkçı İlker Özdemir tarafından Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan tekne görüntülendi. Teknesi makine arızası yapan Egemen Çoğ'un kendisinden de yardım istediğini belirten balıkçı İlker Özdemir, "Zürafa Kayalıklarına kılıç paragatı attık. Gökçeada'dan da 20 mil uzaktayız. Telefon geldi. 5 metrelik özel küçük bir tekne avlanmak için denize çıkıyor. Fakat makinesi arıza yapıyor. Bölgede koordinat attılar. Tekneyi kurtarmaya gidiyoruz. Teknede mahsur kalan bir kişi var. Ona ulaşacağız. Limana götüreceğiz. Uzak bir alandayız. Sahil Güvenlik'te tekneyi arıyor. Sahil Güvenlik bizden önce tekneye ulaştı. Sahil Güvenliğimiz tekneyi ve içindeki kişi kurtardı. Sahil Güvenlik ekipleri görevlerini tamamladı. Sonrasında biz tekneyi alıp, Gökçeada'ya limana gideceğiz" dedi.

Teknesi arıza yapan Egemen Çoğ, "Sabah saat 10.30 gibi denize açıldım. Gökçeada'ya doğru gidiyordum. Saat 13.00 gibi teknem arıza yaptı. Tek başımaydım. Havada esmeye başladı. İlker reise internetten ulaştım. Sahil Güvenliği de aradım" diye konuştu.