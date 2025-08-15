Sarp Arazide Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde sarp arazide mahsur kalan keçi, 3 gün sonra AFAD ve jandarma ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde, sahiplerinin otlatmaya çıkardığı keçilerden biri, 3 gün önce sürüden ayrıldı. 80 metrelik uçurumun kenarında mahsur kalan ve ailenin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan keçi için durum yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, zorlu arazi şartlarında halat sistemi kurarak keçiye ulaştı. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla keçi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Keçisine kavuşan aile büyük sevinç yaşarken, kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti. - ANTALYA