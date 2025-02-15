Sarp Gümrük\'te 910 Su Kaplumbağası Yakalandı

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, ilginç bir kaçakçılık girişimi önlendi. Sarp Gümrük Kapısı'nda 910 adet su kaplumbağası ele geçirildi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu ve x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen detaylı aramalarda değeri 655 milyon Türk Lirası olan 910 adet su kaplumbağası yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılırken ele geçirildi.

Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. - ARTVİN