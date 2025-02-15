Sarp Gümrük'te 910 Su Kaplumbağası Yakalandı - Son Dakika
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Sarp Gümrük'te 910 Su Kaplumbağası Yakalandı

Sarp Gümrük\'te 910 Su Kaplumbağası Yakalandı

Kaçakçılık ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda 910 su kaplumbağası ele geçirdi. Soruşturma başlatıldı.

15.02.2025 08:50
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, ilginç bir kaçakçılık girişimi önlendi. Sarp Gümrük Kapısı'nda 910 adet su kaplumbağası ele geçirildi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu ve x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen detaylı aramalarda değeri 655 milyon Türk Lirası olan 910 adet su kaplumbağası yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılırken ele geçirildi.

Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık, 3-sayfa, Ekonomi, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarp Gümrük'te 910 Su Kaplumbağası Yakalandı - Son Dakika

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