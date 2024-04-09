Sarp Sınır Kapısı\'nda Bayram Öncesi Yoğunluk

Artvin'de bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda bayram öncesi oluşan yoğunluk uzun tır kuyruklarına neden oldu. Karayoluna park ederek sırasını bekleyen tır sürücüleri trafiği durma noktasına getirdi.
Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı'nda uzun tır kuyrukları oluştu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden ihracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere taşımak için yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen tırlar burada yoğunluğa neden oldu. Tır şoförleri bölgedeki parkların dolması nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun emniyet şeridine park ederek sıralarını beklemeyi sürdürüyor.
Geçiş belgesinin yanı sıra yaşanan yoğunluk nedeniyle de geçiş sırası bekleyen tır sayısının ise bugün itibariyle bin 560 olarak ifade edilirken, Hopa ilçe merkezinden geçen tırlar, ilçe merkezinde bayram öncesi yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Uzun araç kuyruklarının yanı sıra trafik zaman zaman durma noktasına geldi. - ARTVİN
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