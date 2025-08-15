Sason\'da Hırsızlık: 3 Şüpheli Yakalandı

Batman'ın Sason ilçesinde bir marketin dondurma dolabını kırarak hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Olay, ilçedeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç şahıs zorlayarak açtıkları dondurma dolabından dondurma alarak olay yerinden kaçtı. Dolabın 100 bin TL, çalınan dondurmaların ise 100 TL değerinde olduğu belirtildi.

İhbar üzerine harekete geçen Sason İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kamera ve saha çalışmaları sonucunda kimliklerini tespit ettikleri üç şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BATMAN