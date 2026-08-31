Batman\'da spor salonu yangını: Can kaybı 3\'e yükseldi

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde özel bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Dumandan etkilenen çok sayıda kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'ndeki özel bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının ardından salonu kısa sürede yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salonda bulunanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenenler sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

2 kişi hayatını kaybetti

Yangında Emine Yağri (42) ile Şaziment Sarıoğlu (44) hayatını kaybetti. Olayda Pelda Taş (43), Rana Taş (11), Zeynep Taş (11), Arin Su Taş (10), Ekin Taş (8), Zümrete Bozkurt (64), Gülsüm Öztekin Tunç (27), Gamze Mira Altay (28), Gülsemin Ayaz (24) ve Eslem Adanır (10) ile itfaiye erleri Hüseyin Güzel ve Sefa Bozkurt Adanır dumandan etkilenerek yaralandı.

Ağır yaralı avukat kurtarılamadı

Yaralılardan durumu ağır olan avukat Gülsüm Öztekin Tunç (27), tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tunç'un hayatını kaybetmesiyle yangındaki can kaybı 3'e yükseldi.