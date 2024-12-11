Savaş Mağduru Ahmed: 2 Yıl İçinde Suriye'ye Dönmek İstiyor - Son Dakika
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Savaş Mağduru Ahmed: 2 Yıl İçinde Suriye'ye Dönmek İstiyor

Savaş Mağduru Ahmed: 2 Yıl İçinde Suriye\'ye Dönmek İstiyor

Suriye'deki iç savaştan kaçan Ahmed El Musa, 2 yıl içinde memleketine dönmeyi planlıyor.

11.12.2024 11:07
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Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Ahmed El Şihep El Musa, 2 yıl içinde ülkesine dönmeyi planladığını söyledi.

Suriye'de 8 yıl önce bir bombanın patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi gören Ahmed El Şihep El Musa, savaştan kaçarak geldiği Sivas'ta yeni bir hayat kurdu. Savaşın acı izlerini taşıyan Ahmed, bombanın patlamasıyla 1 yıllık eşini kaybetti. Sivas'ta yeniden evlenerek hayata tutunan El Musa inşaat işlerinde çalışarak 4 çocuğunun geçimini sağlıyor. Ülkesine olan özlemi bir an olsun dinmeyen Ahmed, savaşın sona ermesinin ardından uygun bir zemin oluşması halinde 2 yıl içinde Suriye'ye dönmeyi planladığını söyledi.

"Suriye'de bir millet yok, 15 millet var"

Suriye'de birçok grubun olduğunu söyleyen El Musa, "Türkiye'ye geleli 8 yıl oldu. Türkiye'de durum çok iyi, Suriye'de durum İnşallah düzelince, 2 sene sonra gideceğim. Şu an ev yok hiçbir şey yok. Hepsi yıkıldı. Gideceğim de ilk yapacağım şey evim yıkıldı, uçak vurdu, evi düzelteceğim. Anne ve babamın yanına gideceğim, yanlarında kimseleri yok. Çocuklarımın hepsi burada doğdu. Suriye'de babam var ama ekmek bulamazlar. Suriye'de bir millet yok, 15 millet var. DEAŞ bomba patlattı, hanımım rahmetli oldu. Ben hastanede bir yıl yattım. Başımda ve kolumda şarapnel parçaları var. Türkiye'de tekrardan evlendim. Türkiye bizim toprağımız oldu. Sivas'takiler bana ağabey oldular. İyi davranıyorlar" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Savaş Mağduru Ahmed: 2 Yıl İçinde Suriye'ye Dönmek İstiyor - Son Dakika

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