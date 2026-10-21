Savcı, CHP kurultay davasında İmamoğlu dahil 9 sanığa 1-3 yıl hapis istedi. - Son Dakika
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Savcı, CHP kurultay davasında İmamoğlu dahil 9 sanığa 1-3 yıl hapis istedi.

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CHP kurultayındaki usulsüzlük iddiaları davasında savcı, İmamoğlu, Akpolat ve Çelik'in de aralarında bulunduğu 9 sanığa 1-3 yıl hapis istedi. Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama için beraat talep edildi; duruşma 11 Kasım'a ertelendi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 9 sanığın Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama'nın ise beraatlerini istedi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Hakim dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından tanık dinleneceğini bildirdi.

Dinlenen E.A., "Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu. Bunların toplantılarına şahit oldum. Onun haricinde, yine savcılık ifademde belirtmiş olduğum üzere, otelin eksi birinci katı delegelerle veya il başkanlarıyla görüşmek için kullanılıyordu. Burada İstanbul İl Başkanlığı da faaliyet gösteriyordu. Ancak oraya da girilemiyordu. O dönemde 4-6 Kasım 2023 tarihleri arasında çeşitli otellerde yaklaşık 160 siyasetçiyi konaklattık. Bu konaklamalar, dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ödemesiyle gerçekleştirildi. Bunların tüm ödemelerini kendimiz yaptık. Belediye olarak koordinasyonu sağladık. Maddi menfaatler ve birtakım teklifler konuşuluyordu. Ancak bizzat bana veya bizim ekipten herhangi birine böyle bir teklif yapılmadı. Ben de o toplantıların içerisinde bizzat bulunmadım" diye konuştu.

Tanık ve avukat beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesini talep ederek katılan beyanları, tanık anlatımları, tapu kayıtları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve HTS raporları, dijital materyal çözüm tutanakları ile dosyada toplanan diğer delilleri değerlendirdi.

Mütalaada, 4 Mayıs 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in aday olduğu, yapılan oylama sonucunda Özel'in genel başkan seçildiği belirtildi. Savcı, mütalaasında sanıkların Özgür Özel'in genel başkan seçilmesini sağlamak amacıyla usulsüz faaliyetlerde bulunduklarını ve fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek hileli yöntemlerle CHP yönetimini ele geçirmeyi amaçladıklarını değerlendirdi.

Mütalaada, oy kullanan delegelerin bir kısmına çeşitli maddi menfaatler sağlandığı ve bu yönde taahhütlerde bulunulduğu, ayrıca bazı delegelerin yakınlarının işe alındığı ve kendilerine ihale verildiği iddialarına yer verildi. Bu yöntemlerle delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı ileri sürüldü.

1 milyon 500 bin liralık market kartı iddiası

Tanık beyanlarına da değinilen mütalaada, kurultay öncesinde delegelerin bir kısmına, yardıma muhtaç kişilere dağıtılması amacıyla temin edilen market alışveriş kartlarının dağıtıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı belirtildi. Söz konusu market kartlarının suç tarihindeki mali değerinin 1 milyon 500 bin lira olduğu ifade edildi.

9 sanık için ayrı ayrı ceza talebi

Savcı, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Dinçaslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eşin'in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda 9 sanığın Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçu kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Ayrıca sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 37'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen suça iştirak hükümleri ile 53'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan hak yoksunluğu hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Savcı, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama'nın ise mevcut delil durumu itibarıyla beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşma 11 Kasım'a ertelendi.

Kaynak: İHA
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