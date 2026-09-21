Savcı, Gaziantep'te 25 yaşındaki gencin ölümü davasında 5 sanığa ceza istedi - Son Dakika
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Savcı, Gaziantep'te 25 yaşındaki gencin ölümü davasında 5 sanığa ceza istedi

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Savcı, Gaziantep\'te 25 yaşındaki gencin ölümü davasında 5 sanığa ceza istedi
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Gaziantep'te 25 yaşındaki gencin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada savcı, 5 sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme 4 sanığın adli kontrolünü, 1 sanığın tutukluluğunu sürdürdü; duruşma ertelendi.

Gaziantep'te 3 yıl önce husumetlileri tarafından konuşmak için parka çağrılan 25 yaşındaki Mehmet Bulut'un pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 5 sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Gaziantep'te husumetlileri tarafından konuşmak amacıyla çağrılan Mehmet Bulut'un pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul aile, sanık, sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan maktulün annesi, suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

"Kardeşlerimi korumak için bu suçu üstlenmek zorunda kaldım"

Savunma yapan tutuklu sanık Ömür S., "Benim mahkeme huzurunda verdiğim ifadem doğrudur. Orhan beni kardeşlerimle tehdit etti. Bende kardeşlerimi korumak için bu suçu üstlenmek zorunda kaldım. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında 5 sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 4 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin, 1 sanık yönünden ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre ve mazeret talebinde bulunması üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay, 27 Ocak 2023 tarihinde gece saat 03.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mehmet Bulut, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından konuşmak için çağrıldı. Kendisini çağıran şahısların yanına giden Mehmet Bulut, yaşanan tartışmanın ardından husumetlileri tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan Mehmet Bulut, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
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