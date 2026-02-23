Savcı, Hakimi Silahla Yaraladı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında kadın hakim Aslı K.'yı silahla vurarak yaralayan Savcı Muhammed Çağatay K.'nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sanık savcının yargılanmasına 3 Nisan tarihinde başlanacak.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında 13 Ocak 2026'da kadın hakim Aslı K.'yı tartışma sırasında silahla vurarak yaralayan Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay K.'nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanığın yargılanmasına 3 Nisan tarihinde İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Savcı Muhammed Çağatay K. ile müşteki Hakim Aslı K.'nın 2023'ün ortalarından beri duygusal birliktelik yaşamaya başladıkları, duygusal yakınlığın zamanla ilerlediği ancak bir süre sonra ayrıldıkları, şüpheli K.'nın mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek bu birlikteliği sonlandırmak istediği, anne ve babasıyla müştekinin aynı sitede oturmaları nedeniyle ailesinin yanına gittiği zamanlarda müştekinin ya da oğlunun vereceği olumsuz tepkilere muhatap olma ve bu durumu anne ve babasına izah edememe endişesini taşıdığı, tek çıkar yolun ise müştekinin İstanbul'dan başka bir şehre tayin isteyip taşınması ve gitmesi olduğuna karar vererek, onu bu yönde ve dozu giderek artan bir şekilde zorlamaya başladığı kaydedildi.

Banka dekontlarının işlem açıklamalarına yazdığı ifadelerle söz konusu tehditlerini devam ettirdiği belirtildi

Şüpheli Savcı Muhammed Çağatay K.'nın zaman zaman müşteki Aslı K.'nın adliyedeki çalışma odasına gittiği, tehdit içerikli mesaj ve görseller gönderdiği, iletişim araçlarını kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle müştekinin üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ve güvenliğinden endişe duymasına neden olduğu, şüphelinin müştekinin her türlü iletişim kanallarından kendisini engelleme çabasına rağmen gizli numaralardan aramalar yaparak ya da banka dekontlarının işlem açıklamalarına yazdığı ifadelerle söz konusu tehditlerini devam ettirdiği aktarıldı.

Çaycının etkili müdahalesi sonucunda amacına ulaşamadığı ifade edildi

Şüpheli Muhammed Çağatay K. ile müşteki Aslı K.'nın çalışma odasındayken tekrar tartıştıklarının belirtildiği iddianamede, tartışmanın devamında müştekinin ısrarla dışarıya çıkmasını istemesine rağmen şüphelinin odayı terk etmediği, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp müştekinin yüzüne doğrulttuğu, o sırada çay ocağında çalışan Yakup K.'nın odaya girdiği, müştekinin Yakup K.'dan yardım istediği, şüphelinin silahını tekrar çıkartarak ateş ettiği, hayati vücut bölgesinden müştekiyi yaraladığı ve hemen ardından yine müştekiyi vurma kastıyla yaptığı ikinci atışın ise araya giren tanığın etkili müdahalesi sonucunda amacına ulaşamadığı ifade edildi.

42 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Muhammed Çağatay K.'nın 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'silahla ve zincirleme şekilde tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'ısrarlı takip' suçlarından toplamda 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL