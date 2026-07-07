İmamoğlu davasında Keleş: Elden para götürmeye o açıdan bakmadım

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuklu sanık Fatih Keleş, Cumhuriyet savcısının, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınma sürecinde toplanan paraların nakit olarak taşınmasına ilişkin, "Kurumsal alımlarda bu tarz elden para götürme şekli pek olmaz" ifadelerine, "Ben hiç öyle düşünmedim. Sizin söylediğiniz açıdan hiç bakmadım konuya" cevabını verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 63. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin, "Müvekkilimi herhangi bir karar olmaksızın duruşma salonuna getirmeme gibi bir iradeniz var. Tutanağa geçirelim, itiraz edelim. Duruşma salonunda bulunması gerektiği apaçık. Talebimiz şu anda müvekkilimizin salona getirilmesi" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Kendisi hakkında tedbir uyguladık. Sonsuza kadar getirmeme durumumuz yok, yarın savunmasını almak için salona getireceğiz. Duruşma düzenini bozan herkese CMK 203'ü uygularız" şeklinde cevap verdi. Mahkeme başkanı Fatih Keleş ve avukatlarının bugün savunmasını tamamlamasının ardından 8 ve 9 Temmuz'da Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınacağını da belirtti.

Duruşmada ardından tutuklu sanık Fatih Keleş dün başladığı savunmasına devam etti. Keleş hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede örgüt yöneticisi olduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübünün Başkanı olduğu belirtilmişti. Keleş'in örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu, örgütün oluşmaya başladığı dönemden günümüze kadarki olan tüm süreçlerde aktif bir şekilde rol oynadığı iddianamede kaydedilmişti. İddianamede Keleş'in iş insanları ile olan rüşvet görüşmelerini ya da rüşvetin teminine aracılık yaparak sisteme dahil ettiği nakil para akışı sağlanmasına yönelik para alışverişine ilişkin görüşmeleri İBB Başkanlık konutunda bizzat kendisinin gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Fatih Keleş'in rüşvetin ödenmesi ve temini süreçlerine aracılık ederek kurulan sisteme ciddi miktarda para akışı sağlanması gibi önemli süreçleri yürüttüğü iddianamede belirtilmişti.

"Cebeci projesi, savcılığın iddia ettiği gibi bir İBB ya da örgüt projesi değildir"

Keleş, savunmasında, "Savcılık, Cebeci ile alakalı bölümde, İSTAÇ'ın işletmekte olduğu hafriyat ve döküm sahalarının benim talimatım ile kullanılmadığını, devre dışı bırakıldığını iddia etmektedir. Murat Gülibrahimoğlu'nun iştirak şirketlerden birçok ihale almasının organize edildiğini, bu organizasyonda benim ilgili kurum yöneticilerine talimat verdiğimi, Cebeci maden bölgesine kaçak hafriyat dökümü yapıldığını, fiilen kaçak döküm alanı olarak kullanıldığı iddia edilen maden sahasının sözde örgütün kontrolünde olduğu, maden sahalarında ve orman alanlarında zarar meydana getirilerek çevre kirliliğine sebebiyet verildiğini, 185 milyon ton kaçak hafriyat dökümü yapıldığını ve bu kaçak dökümler sebebiyle yaklaşık 31 milyar TL tutarında kamu zararı oluştuğunu, ayrıca yaklaşık 80 milyar TL tutarında maden kaybı oluştuğunu öne sürmektedir. Cebeci bir hafriyat alanı değildir. Teknik olarak sıradan bir maden sahası da değildir. Burası Türkiye'nin ilk ve tek maden bölgesidir. Yani Cebeci bölgesi projesi, savcılığın iddia ettiği gibi bir İBB projesi ya da örgüt projesi değildir. Cebeci Maden Bölgesi Projesi, bir devlet projesidir. Bölgede çok sayıda maden ruhsatı alınmış ve pek çok madenci faaliyet göstermiştir. İBB'nin bu maden bölgesinde madencilik faaliyetinde, hafriyat depolama ve dolgu işinde hiçbir yetkisi de sorumluluğu da bulunmamaktadır. Benim de bu konularda hiçbir sorumluluğum yoktur" dedi.

"Bu kadar kişinin 'Fatih Keleş Ekrem İmamoğlu'nun kasası' şeklinde ifade vermesi tesadüf mü?"

Sanığın savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme başkanı, Fatih Keleş'e "Aralarında tanık da var. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren de var. Belediye personeli olan var, iş adamı olan var. Bu kadar kişinin benzer ifade vermesi tesadüf mü?" sorusunu sordu. Keleş'in "Hangi konuyla ilgili?" demesi üzerine mahkeme başkanı, "Mesela Burak Korzay 'Fatih Keleş isimli şahıs İBB Spor Kulübü'nün Başkanı olarak bilinse de aslında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu herkes tarafından bilinir' diyor" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Keleş'in avukatının araya girmesi üzerine mahkeme başkanı, "Ben soracağımı sorayım, sanık kendi neye göre değerlendiriyorsa ona göre cevap versin" dedi.

"Turan Taşkın Özer'den çantayı aldım ve oraya teslim ettim"

Ardından cumhuriyet savcısının sorularına geçildi. Savcı, CHP il binasının satın alınmasıyla ilgili konuyla hakkında, "Gökhan Taşkapan beyanlarında 'Fatih Keleş para sayma işlemi esnasında bulunmaktaydı. Birkaç defa telefonda 'başkan' diye hitap ettiği şahısla görüştü. Tahmin ediyorum ki bu şahıs Ekrem İmamoğlu' demiş. Sizin toplantı yapılırken para sayma sürecinde Ekrem Bey ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna sanık Keleş, "Orada 'başkan' diye konuştuğum kişi, ilçe başkanım Turan Taşkın Özer'di. Turan Taşkın Özer'den çantayı aldım ve oraya teslim ettim" şeklinde cevap verdi.

"Turan Taşkın Özer bağış paralarının toplandığından ve bir bina satın alınacağından bahsetti"

Cumhuriyet savcısının, "Tuncay Yılmaz beyanlarında il binasının alınmasıyla ilgili paraları taşıma talebinin sizden geldiğini, Tuncay'a parayı verdiğinizi beyan etmiş. Tuncay'a verdiğiniz paranın kaynağı nedir?" sorusuna Fatih Keleş, "Bir Tuğla da Sen Koy diye bir kampanya vardı, o kapsamda İlçe Başkanım Turan Taşkın Özer bağış paralarının toplandığından, benim onu İl Başkan Yardımcısına iletmemden, bir bina satın alınacağından bahsetti. Bu çantaları ben Turan Taşkın Özer'den aldım ve İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın bana göndermiş olduğu adrese gittim" yanıtını verdi.

Savcı: "Kurumsal alımlarda bu tarz elden para götürme şekli konular pek olmaz aslında"

Savcının "Peki bu bağış kampanyası resmi miydi? Kurumsal alımlarda bu tarz elden para götürme şekli konular pek olmaz aslında" cümlesine sanık Keleş, "Ben hiç öyle düşünmedim. Sizin söylediğiniz açıdan hiç bakmadım konuya" yanıtını verdi. Savcının, "Bağışlar resmi mi toplandı sizlerden?" sorusuna sanık Fatih Keleş, "Ben nasıl toplandığını, kimden toplandığını bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.

Duruşma Fatih Keleş'in avukatlarının savunması ile sürüyor. - İSTANBUL